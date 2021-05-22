РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В Никольском храме Подольска божественную литургию в субботу возглавит правящий архиерей архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, на богослужение приглашают всех христиан, сообщается в Instagram-аккаунте храма.

22 мая Православная церковь празднует перенесение мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Для Николького храма в Подольске это особенный день — престольный праздник. Праздничное богослужение начнется в 9:00.

Это будет не просто праздничное богослужение, а уникальное событие для храма — впервые божественную литургию в день престольного праздника возглавит правящий архиерей — архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Настоятель храма священник Алексий Суриков пригласил всех желающих совершить совместную молитву, возблагодарить Господа за ниспосланную милость и помолиться о скорейшем завершении строительства храма.

Престольный праздник отмечают во имя святого, именем которого освящен храм или придельный престол храма. Этот праздник отмечают прихожане отдельного церковного прихода.