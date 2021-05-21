РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. В Королеве проведут конференцию по развитию малого предпринимательства, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Очную конференцию по развитию малого предпринимательства в Подмосковье проведут специалисты регионального Минсельхозпрода совместно с компанией Metro.

В рамках бесплатного мероприятия, которое состоится 26 мая в 10:00 в ДиКЦ «Костино», будут освещены вопросы по мотивации, ценообразованию и подбору ассортимента в розничном магазине, по управлению входящим потоком задач, основам менеджмента и другие.

Участники конференции смогут получить информацию по инструментам и методам развития малого бизнеса, обсудить условия сотрудничества с торговой сетью Metro и франчайзинговой сетью «Фасоль», обрести новые контакты.