РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В Люберцах продолжается работа по привлечению новых налоговых резидентов, с начала 2021 года на территории округа зарегистрировались 55 компаний. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По его словам, в округе сформированы благоприятные условия для развития бизнеса благодаря созданным индустриальным паркам в Малаховке, Томилине и Октябрьском, а также профессиональной работе сотрудников ИФНС №17 и министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала 2021 года в городской округ привлечено 55 организаций, что позволит дополнительно пополнять доходную часть местного бюджета на 14 млн. рублей ежегодно. Наиболее крупные из них - ООО «Кореневский завод вентиляционного оборудования» (производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования), ООО «Юнит» (производство радиаторов и котлов центрального отопления), ООО «Бизнес-М» (строительство жилых и нежилых зданий). Ждем предпринимателей на территории нашего округа!» - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что две организации начали процедуру перерегистрации на территорию округа, еще 19 - выразили согласие это реализовать.

Подробная информация о свободных площадках размещена на портале городского округа Люберцы.