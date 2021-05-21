РИАМО - 21 мая. МособлЕИРЦ подвел итоги работы территориальных управлений за I квартал текущего года, лидером рейтинга стал центр в Клину, сообщает пресс-служба компании.

«Мы поздравляем коллег и благодарим за проделанную работу! Стать лучшими среди 50 территориальных управлений в Московской области – непростая задача, за этой победой стоит труд многих людей: менеджеров, расчетчиков и руководителей», - сказал генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Для определения центра-лидера учитывалось множество показателей. К основным критериям оценки относятся качество обслуживания клиентов, уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, отсутствие жалоб абонентов, организация рабочего пространства клиентских офисов, итоги прохождения обучения сотрудниками центра, а также текучесть кадров.

Так, уровень качества обслуживания клиентов у лидера рейтинга составил 100%. Кроме того, в книге жалоб и предложений центра-победителя нередко можно найти благодарные отзывы посетителей.

Начальник управления МособлЕИРЦ в Клину Татьяна Благих отметила, что награда - это заслуга всего коллектива центра.

«Такой взаимовыручки, поддержки, ответственности каждого сотрудника я не встречала нигде. И это так важно и приятно, что усилия, труд людей не остались незамеченными», - сказала Благих.

Ежедневно посетителями центра в Клину становится порядка 300 человек. Здесь пристально следят за комфортом граждан. Так, для детей есть специальный уголок, а пожилым доступен компьютер для оплаты коммунальных услуг. Менеджеры помогают оплатить счет без комиссии. Они же консультируют граждан по вопросам регистрации и работы в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн».

Савельев отметил, что рейтингование центров и награждение победителей являются эффективным инструментом поощрения сотрудников, что дополнительно стимулирует их качественно выполнять свои задачи, а значит, поднимать уровень работы всей компании.

«В 2021 году руководством МособлЕИРЦ было принято решение вручать переходящий Кубок каждые три месяца. Следующая награда найдет своего победителя уже в июле», - заключил Савельев.