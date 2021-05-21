РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. С 24 мая из-за строительных работ на Рождественской улице Москвы в городском округе Люберцы изменится схема движения трех межрегиональных автобусов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По информации АО «Мострансавто», в связи с проведением строительных работ на Рождественской улице схемы движения автобусов смежных межрегиональных маршрутов №1225 «Люберцы (ул. Вертолетная) - Люберцы (Комсомольский проспект) - Москва (метро «Новокосино»)», №1232 «Люберцы («Люберцы - 2015») - Москва (метро «Выхино»)» и №31 «ст. Люберцы – Мотяково» будут изменены с 24 мая до окончания проведения работ. Просьба учитывать данные изменения при планировании своих поездок», - сказал замглавы администрации округа Николай Покацкий.

Он пояснил, что посадка/высадка пассажиров на станции метро «Некрасовка» будет производиться напротив выходов из метро 1 и 4.