РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В городском округе Люберцы в пятницу стартовал традиционный турнир по фехтованию, в нем участвуют более 300 юных спортсменов из разных городов России. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Стартовал открытый турнир по фехтованию «Люберецкая рапира». За призовые места будут бороться более 300 юношей и девушек из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Смоленской, Воронежской, Ярославской областей и других регионов России. Наш округ представляют 25 лучших спортсменов - воспитанников КСШОР», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что турнир проходит с 21 по 23 мая в ФОКе «Люберецкий» в третий раз и стал уже традиционным.

«От всей души желаю участникам турнира успехов! Будьте точны и стремительны, быстры и уверены в себе! Пусть удача улыбнется сильнейшим», - добавил Ружицкий.