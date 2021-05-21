РИАМО - 21 мая. В городском округе Коломна в сельскохозяйственный оборот ввели более чем 450 га пустующих земель, площадь засеяна яровым рапсом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Городской округ Коломна вошел в топ-5 среди муниципалитетов Подмосковья по темпам введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что земли обрабатываются сельскохозяйственным предприятием «ТрансСтартГрупп».

Воскресенский отметил, что в 2021 году, согласно планам, в муниципалитете введут в оборот 2,6 тыс. га пустующих земель. За семь лет в округе в сельскохозяйственный оборот ввели свыше 17 тыс. га земель.

С 2013 по 2020 годы в Московской области в сельхозоборот ввели 473 тыс. га земель. В текущем году порядка 30 тыс. га планируется ввести в городских округах в Можайский, Орехово-Зуевский, Волоколамский, Егорьевск и Шаховская.