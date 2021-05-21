РИАМО - 21 мая. Средняя цена за квадратный метр жилой недвижимости в Москве в текущем году увеличилась до 406 тыс. рублей, что является новым максимумом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее исследование провела международная консалтинговая компания Knight Frank.

В годовом выражении подорожание по итогам первого квартала составило 24,4%. При этом в Москве наблюдается значительное сокращение предложения на рынке первичной недвижимости.

Общая площадь предложения составила 1,86 млн кв м и обновила минимальное значение за последние 5,5 года.

Кроме того, эксперты также фиксируют изменения в структуре предложения, которые оказали влияние на цены. Так, доля элитной недвижимости в столице увеличилась на 5%, а доля массового жилья сократилась до 42%.

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