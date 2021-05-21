Цена на новостройки в Москве достигла рекордного показателя
Цена на новостройки в Москве достигла рекордного показателя
сайт мэра Москвы
РИАМО - 21 мая. Средняя цена за квадратный метр жилой недвижимости в Москве в текущем году увеличилась до 406 тыс. рублей, что является новым максимумом, сообщает Федеральное агентство новостей.
Соответствующее исследование провела международная консалтинговая компания Knight Frank.
В годовом выражении подорожание по итогам первого квартала составило 24,4%. При этом в Москве наблюдается значительное сокращение предложения на рынке первичной недвижимости.
Общая площадь предложения составила 1,86 млн кв м и обновила минимальное значение за последние 5,5 года.
Кроме того, эксперты также фиксируют изменения в структуре предложения, которые оказали влияние на цены. Так, доля элитной недвижимости в столице увеличилась на 5%, а доля массового жилья сократилась до 42%.
Вы – непритязательный человек со скромными запросами, который в глубине души любит свою уютную хрущевку и не очень-то рад реновации. Хоть вы и ругаетесь постоянно с соседями-алкашами, оставляющими мусор в подъезде, укоряете нерадивого дворника и порой проклинаете того, кто придумал строить дома без лифтов, переезжать не особенно хотите. Вы настолько пропитались духом пятиэтажек, что даже не представляете себе иной жизни.
Вы – неисправимый романтик, для которого важнее не новая сантехника, а атмосфера и возможность ходить на работу пешком. Вы обожаете высокие потолки, скрипучий паркет, раритетную мебель и прочие «древности». Ради того, чтобы жить в сталинке, вы готовы переплатить за аренду – и вас не смутят ни перебои с горячей водой, ни «запах веков» в квартире. Возможно, вы являетесь тем счастливчиком, который родился в пределах Садового кольца, а если решитесь на покупку квартиры – то только в сталинском доме, где ощущается дух времени.
У вас довольно большие запросы по жизни, вы всегда стремитесь к лучшему и умеете добиваться своего. Вы любите комфорт и готовы за него платить. Закрытый двор, собственное парковочное место, фитнес и винотека под боком для вас важнее, чем жить в центре. Свою дизайнерскую квартиру с французским балконом вы променяете разве что на Лондон или Париж – не меньше.
Вы – свободолюбивая натура и ненавидите рамки, будь то офисная работа или жизнь в четырех стенах. Личное пространство и чистый воздух для вас – святое, и вы готовы на все, чтобы не жить в многоэтажке – «человейнике». Вы давно мечтали поменять шум мегаполиса и работу от звонка до звонка на пение птиц и собственную ферму, поэтому перебрались за город (или активно стремитесь к этому).
Ипотека, быт и пробки настолько вас поглотили, что вы даже не мечтаете когда-нибудь из этого всего выбраться. Вы, как рабочая лошадка, покорно тянете свою ношу. Наверное, вы были бы рады переехать поближе к метро, чтобы каждый день не трястись в электричке, или бросить все и рвануть на Мальдивы, но груз забот и непогашенные кредиты не пускают вас. Так что, мечтая в глубине души бросить «вот это вот все», вы регулярно пишете жалобы на управляющую компанию и ругаетесь с консьержкой.
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