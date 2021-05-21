РИАМО - 21 мая. Майские жуки или хрущи проснулись в лесах Подмосковья и приступили к поеданию зеленых листьев, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Несмотря на свой милый вид, хрущ еще тот жук! Он один из главных вредителей зеленых насаждений», – сообщает пресс-служба.

В лесу майские жуки питаются сочными листочками березы, ивы, каштана и других лиственных деревьев, иногда хвоей лиственницы, соцветиями сосны и даже ее хвоей. Однако хрущи никогда не едят листья ясеня. Личинки жуков повреждают корни молодых деревьев, огородных и полевых культур.

Майские жуки встают «на крыло» с середины мая до конца июня. В Московской области живут два вида майских жуков – восточный и западный.

Хрущи летают вопреки законам аэродинамики – такое массивное тело не должны поднимать такие маленькие крылья. Однако жукам все равно, и они продолжают летать быстро, высоко и далеко.

Они удивительно хорошо запоминают куда направлялись. Ученые проводили разные эксперименты по дезориентации жуков, но насекомые всегда возвращались к намеченному курсу.

Сочными личинками майских жуков питаются птицы и лесные млекопитающие – медведи, лисы и ежи. На взрослых жуков охотятся совы и летучие мыши.

Интересный факт: в 1479 году в Швейцарии епископ Лозанский предал майских жуков анафеме за повреждение урожая.