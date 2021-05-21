РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. В подмосковном Красногорске с начала года 116 семейных пар получили единовременные выплаты к юбилеям совместной жизни, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«С начала года 116 пар, проживающих в горокруге Красногорск, получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни», – сказала исполняющая обязанности начальника Красногорского управления соцзащиты населения Ирина Смирнова.

Она пояснила, что выплату могут оформить жители Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 прожитых в браке лет.

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет – 6 тыс. рублей, 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс. рублей, 70 лет и более – 9 тыс. рублей.

«Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ», – заключила Смирнова.