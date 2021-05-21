РИАМО - 21 мая. В Одинцовском городском округе в 2020 году на 53% вырос объем инвестиций в основной капитал. Этот показатель достиг 41 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Было создано 3 тыс. новых рабочих мест. Несмотря на пандемию, предприятия, расположенные в муниципалитете, продолжили расширение и модернизацию производства.

«Компания «МАРР РУССИЯ» открыла новый распределительный центр, 121-й авиаремонтный завод запустил новый цех по покраске самолетов. Модернизацию производства провели мясоперерабатывающий завод «Мясницкий ряд» и «Одинцовская кондитерская фабрика», открылся цех по производству пластиковой упаковки на одинцовской фабрике «Комус-Упаковка», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов в ходе ежегодного обращения.

Он добавил, что вначале прошлого года заработал новый хирургический корпус клинического госпиталя «Лапино» — медицинское учреждение мирового уровня. Раньше медпомощь подобного уровня можно было получить только в федеральных центрах или за границей, а теперь — в Одинцовском округе.

Глава муниципалитета рассказал, что инвесторов просят регистрировать обособленные подразделения по месту фактической деятельности в округе, одновременно создавая для бизнеса комфортные условия. Это позволяет не терять налоги и пополнять местный бюджет.

Уже долгое время Одинцовский округ находится в лидерах по числу малых и средних предприятий. Сегодня их насчитывается 22 тыс. Поддержка МСП позволяет диверсифицировать экономику, сделав ее более устойчивой. В 2020 году только из местного бюджета на субсидии было выделено около 20 миллионов рублей. В этом году объем помощи не сократится.