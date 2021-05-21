РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Управляющая компания АО «ЛГЖТ» призвала жителей Люберец сообщать о молодежи, собирающейся в подъездах жилых домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

С наступлением весны участились случаи вандализма в подъездах жилых домов, которые находятся под управлением АО «ЛГЖТ». Жителей просят не оставаться в стороне и сообщать о фактах скопления молодежи по телефону 112 и в службу ЕДС ЖКХ Люберец по бесплатному номеру: 8(800)301-44-33. Анонимность гарантируется.

Вечерние «посиделки» в подъездах у молодежи часто заканчиваются драками и хулиганством. Последний такой случай, связанный с вандализмом, произошел в доме №7А на Комсомольском проспекте. После «посиделок» в подъезде были разрисованы стены.