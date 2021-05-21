«После политсовета во всех первичных отделениях партии будут избраны делегаты на местную конференцию. Предлагаю провести ее 27 мая в 16:00 в Люберецкой картинной галерее. На местной конференции будут избраны 10 делегатов, которые поедут на областную, помимо шести делегатов, которые уже определены по спискам», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский.