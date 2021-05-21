РИАМО - 21 мая. Компания «Яндекс» подписала контракт с подмосковным отелем Cosmos Collection Izumrudny Les на доставку гостей внутри территории гостиницы при помощи беспилотного такси, сообщает издание vc.ru.

Отель расположен на площади 220 га в городском округе Клин. По территории можно передвигаться на специальных электрических гольф-карах, а теперь к услугам гостям впервые есть и беспилотное такси. Его можно вызвать через приложение «Яндекс Go».

Беспилотник доставит гостей отеля до ресторанов, спортивных и развлекательных комплексов, парков и коттеджей, расположенных в комплексе.

Примечательно, что это первое коммерческое сотрудничество «Яндекса», где предлагаются услуги беспилотных такси.

Кроме того, отдыхающие смогут воспользоваться услугами «Яндекс.Ровера», который будет привозить еду из ресторана.