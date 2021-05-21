РИАМО - 21 мая. Прокуратура столицы контролирует результаты процессуальной проверки по факту инцидента с малолетней девочкой, которую сбил электросамокат в центре столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее на улице Садовой-Кудринской мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась медпомощь, а мать несовершеннолетней обратилась в полицию.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по данному факту, поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины.