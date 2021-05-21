РИАМО - 21 мая. В рамках национального проекта «Экология» ежегодный объем захораниваемых на территории Подмосковья отходов планируют сократить в два раза к 2022 году, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Менее чем за два года в Московской области построена эффективная отрасль по обращению с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке отходов. Уже сегодня объем отходов, направленных на обработку через КПО, превышает плановые показатели нацпроекта «Экология» почти в два раза, а в части утилизации отходов — на 30%», - сказал Хромушин.

Ежегодно в Подмосковье обрабатывается более 7,5 млн т твердых коммунальных отходов, в том числе 3,4 млн т бытовых отходов из Москвы. За два с половиной года подмосковные предприятия по переработке отходов (КПО) направили на вторичную переработку более 3,1 млн т бытовых отходов, включая 0,6 млн т бумаги и картона, 0,2 млн т металла, 0,5 млн т пластика, 0,46 млн т стекла и 1,2 млн т органических отходов.

К 2022 году годовая мощность КПО составит 7,8 млн тонн. К 2024 году, по плану нацпроекта, планируется поднять показатель захоронения в регионе до 53,5% ТКО, включая золу и шлак, однако мощности позволяют достигнуть 22% захоронения к этим срокам.

Более 4 млн человек вовлечено в раздельный сбор отходов по системе «Два бака», к единому стандарту привели более 63 тыс. контейнерных площадок для сбора ТКО, работают семь региональных операторов, закуплено более 1,2 тыс. единиц новых мусоровозов, обновлен контейнерный парк нового типа - более 150 тыс. единиц, внедрена система электронного талона и онлайн-мониторинга за работой региональных операторов.

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