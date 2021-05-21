РИАМО – 21 мая. С 19 мая по 1 июня по всей сети «Галамарт» (www.galamart.ru) проходит очень приятная акция: при покупке сотейника сковорода идет всего за 1 рубль.

Готовка вполне может приносить исключительно положительные эмоции: все зависит от того, на чем готовить. Если на старой потрескавшейся посуде, то кулинария превратится в испытание, а вот если на новой премиальной посуде – это совсем другое дело. Второй случай – это как раз линейка BY collection.

В рамках акции «Галамарта» одну вещь можно приобрести себе, а вторую оставить на подарок. Он придется по нраву всем кулинарам, кто желает сэкономить время и силы на приготовлении еды да и просто ценит стильные и удобные вещи.

Посуды в магазине «Галамарт» очень много. Тут также представлена и бытовая техника, и классные игрушки, и разные приятные мелочи «для души». Все по традиционно доступным ценам. Плюс – раздел акций обновляется на сайте ежедневно.