РИАМО - 21 мая. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил, что проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По мнению главы российского государства, это связано с нестабильностью мировой конъюнктуры.

«У нас есть конкретные решения по этому вопросу», — отметил российский президент.

Путин добавил, что недавно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные меры по консолидации ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара.

Путин поручил сдерживать цены рыночными методами>>