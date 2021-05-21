РИАМО - 21 мая. Специалисты начали сезонные работы по наблюдению за растениями на 130 площадках постоянного наблюдения Москвы, им предстоит обследовать более 10 тыс. деревьев и 17 тыс. кустарников, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Специалисты измерят параметры деревьев – высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений», – сказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Результаты обследований обязательно фиксируют в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растению присваивают номер, чтобы их было проще находить и идентифицировать.

Бирюков добавил, что полученные данные тщательно анализируют, а фотобанк площадок обновляется ежегодно. Такие исследования позволяют получить полную и актуальную картину состояния зеленых насаждений в городе.

За последние десять лет в Москве высадили около 9,6 млн деревьев и кустарников. Во время месячника благоустройства в 2021 году на территории города посадили 13 тыс. деревьев и кустарников.