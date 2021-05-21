РИАМО - 21 мая. Ограничение скорости передвижения до 15 км/ч могут ввести на территориях столичных парков и улицах для электросамокатов и другого транспорта на электротяге, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Современные способы передвижения стали для мегаполисов новой реальностью, однако в законодательной базе это пока не учтено. Средства индивидуальной мобильности (СИМ - ред.) стремительно набирают популярность и как развлечение, и как вариант экономичного и экологичного вида транспорта», – сказал Шапошников.

Он добавил, что Москва сегодня является лидером по количеству СИМ. При этом власти столицы активно поддерживают сервисы аренды, предоставляя субсидии на их дальнейшее развитие. Уже в этом году жителям и гостям города будет доступно не менее 10 тыс. электросамокатов.

Нарушения

«Однако есть и другая сторона вопроса: современные способы передвижения принесли новые риски для всех участников дорожного движения. Печальная статистика с участием владельцев электротранспорта растет», – подчеркнул председатель Мосгордумы.

По данным ЦОДД Москвы, в 2020 году количество ДТП с участием СИМ, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 66%. В столице зафиксировали 156 подобных ДТП, в них пострадали 158 человек, в том числе 85 взрослых и 73 ребенка.

«Следует признать, что развитие технических средств и появление новых технологий опережают нормативно-правовое регулирование», – отметил председатель столичного парламента.

Регулирование сферы электротранспорта

По словам Шапошникова, необходимо поддержать включение в ПДД нормы о регулировании движения СИМ и введение ограничения максимальной скорости до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами – до 7 км/ч.

Во-вторых, нужно запретить мобильному электротранспорту ездить по автомагистралям, а также ввести для них специальные дорожные знаки и таблички. В-третьих, нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения.

«Что касается решений на уровне города, предлагаем правительству Москвы разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок передвижения на СИМ на территориях городских парков, садов и иных общественных пространствах», – добавил Шапошников.

В документе должны быть учтены следующие моменты: скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч; скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается; наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ; обязательное наличие велодорожек на территории парков, а при их отсутствии прокат не допускается; обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями; запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.

Аналогичные ограничения предлагается предусмотреть и для велосипедов (в том числе электровелосипедов) в части скоростного режима и движения по тротуару.

«Черный» список

Кроме этого, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предлагается проработать вопрос о создании «черного» списка нарушителей указанных требований, предъявляемых к пользователям СИМ, предусматривающего лишения права на их аренду в городских сервисах.

«Необходимо создать все условия для безопасности москвичей и гостей столицы, соблюдая интересы и пешеходов, и пользователей СИМ, и автомобилистов. Думаю, что передовой законодательный опыт Москвы в дальнейшем смогут использовать другие регионы и даже страны», – резюмировал Шапошников.