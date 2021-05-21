РИАМО - 21 мая. Ограничение скорости передвижения до 15 км/ч могут ввести на территориях столичных парков и улицах для электросамокатов и другого транспорта на электротяге, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Он добавил, что Москва сегодня является лидером по количеству СИМ. При этом власти столицы активно поддерживают сервисы аренды, предоставляя субсидии на их дальнейшее развитие. Уже в этом году жителям и гостям города будет доступно не менее 10 тыс. электросамокатов.
Нарушения
«Однако есть и другая сторона вопроса: современные способы передвижения принесли новые риски для всех участников дорожного движения. Печальная статистика с участием владельцев электротранспорта растет», – подчеркнул председатель Мосгордумы.
По данным ЦОДД Москвы, в 2020 году количество ДТП с участием СИМ, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 66%. В столице зафиксировали 156 подобных ДТП, в них пострадали 158 человек, в том числе 85 взрослых и 73 ребенка.
«Следует признать, что развитие технических средств и появление новых технологий опережают нормативно-правовое регулирование», – отметил председатель столичного парламента.
Регулирование сферы электротранспорта
По словам Шапошникова, необходимо поддержать включение в ПДД нормы о регулировании движения СИМ и введение ограничения максимальной скорости до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами – до 7 км/ч.
Во-вторых, нужно запретить мобильному электротранспорту ездить по автомагистралям, а также ввести для них специальные дорожные знаки и таблички. В-третьих, нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения.
В документе должны быть учтены следующие моменты: скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч; скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается; наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ; обязательное наличие велодорожек на территории парков, а при их отсутствии прокат не допускается; обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями; запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.
Аналогичные ограничения предлагается предусмотреть и для велосипедов (в том числе электровелосипедов) в части скоростного режима и движения по тротуару.
«Черный» список
Кроме этого, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предлагается проработать вопрос о создании «черного» списка нарушителей указанных требований, предъявляемых к пользователям СИМ, предусматривающего лишения права на их аренду в городских сервисах.
«Необходимо создать все условия для безопасности москвичей и гостей столицы, соблюдая интересы и пешеходов, и пользователей СИМ, и автомобилистов. Думаю, что передовой законодательный опыт Москвы в дальнейшем смогут использовать другие регионы и даже страны», – резюмировал Шапошников.
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