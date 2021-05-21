РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Управленцы Люберец в рамках программы развития ВЭБ.РФ и московской школы управления «Сколково» успешно прошли промежуточную аттестацию, презентовав проект по созданию центра инновационного развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный девиз нового проекта: «Люберцы – город, где хочется жить и работать».

По словам главы округа Владимира Ружицкого, данный проект позволит, в частности, создать от 20 до 50 тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест. Это станет возможным за счет выбора приоритетов и формирования программы действий, исходя из потребностей жителей.

«Реализация данного проекта пойдет сразу по нескольким направлениям. В том числе созданию качественного офисного пространства в удобной локации, развитию транспорта, стимулированию использования средств индивидуальной мобильности и многим другим. Однако ключевым направлением станет создание общегородского центра на базе центральной парковой зоны с хореографической школой, современным стадионом, ФОКом, гостиницей, храмовым комплексом», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что центр позволит создать в округе дополнительно 1,5 тысячи новых рабочих мест и ежегодно получать в местный бюджет порядка 200 млн рублей налоговых доходов.

Развитие транспорта

Еще одно ключевое направление развития округа - развитие общественного транспорта, в особенности железнодорожного.

«Реконструкция станции Люберцы-1 - это основной момент, который обеспечит надежность и комфортность пассажиров. Данный проект узловой, не только соединяющий железнодорожные и автомобильные потоки, но он также соединяет южную и северную части города, качественно обеспечивает комфортную пропускную способность пассажиров», - подчеркнул Ружицкий.

В состав нового транспортно-пересадочного узла войдут не только пригородный электротранспорт, но и легкорельсовый транспорт, МЦД-3, а также два общественных деловых центра общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, гостиничный комплекс, а также зоны современного городского ритейла.

«Ожидаемый эффект от реализации этого направления составит девять тысяч новых рабочих мест, качественную инфраструктуру и порядка 400 млн рублей ежегодных налоговых доходов в бюджетную систему Московской области», - отметил Ружицкий.

Сейчас команда готовит документы для первичного анализа ВЭБ.РФ.