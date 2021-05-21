РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Литературный фестиваль «Славянский мир, сомкнись тесней!» прошел в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева в рамках Международного фестиваля-конкурса «Славянские встречи», сообщается на сайте администрации Балашихи.

Событие, прошедшее 20 мая, стало кульминацией цикла мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры. Открыл литературный фестиваль в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

«Конечно, подобные фестивали помогают нам лучше узнать историю нашей культуры. От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова я от всей души поздравляю балашихинцев с тем, что это событие состоялось. Среди жителей города много интересных людей, творческих личностей. Сегодня мы можем увидеть их в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева», — сказал Черкасов.

Участниками фестиваля «Славянский мир, сомкнись тесней!» стали известные мастера слова, историки, литературоведы. С гостями библиотеки они поговорили о судьбе русского языка и его будущем, о книге и ее месте в современной жизни, о возрождении духовности в обществе.

По словам заместителя начальника управления культуры администрации Балашихи Марины Черновой, во время фестиваля были подведены итоги литературного конкурса «Русь моя Православная».

Его участники подготовили произведения на несколько заданных организаторами тем, которые касаются истории и роли православия, его отражения в русской литературе, музыке и живописи. Работы оценивал главный редактор журнала «Балашиха: голоса сердец» Иван Голубничий.

Международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи» проходит в Балашихе в 26 раз. Впервые он состоялся в 1996 году. Кроме литературного фестиваля «Славянский мир, сомкнись тесней!», в 2021 году он включил в себя художественную выставку «Славянское древо» и музыкальный конкурс среди инструменталистов, вокалистов, хоровых коллективов и ансамблей.

Цель фестиваля — сохранение единства и дружественных связей между славянскими народами, человеческих отношений между людьми.