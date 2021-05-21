РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Выставка «Весна праздниками красна», посвященная Дню славянской письменности и культуры, открылась в историко-краеведческом музее Балашихи, она будет работать до 15 июля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Выставка рассказывает об особенностях праздничной культуры славян. В ней собраны предметы из фондов Историко-краеведческого музея, а также частных коллекций Елены Морозовой и Анны Толстиковой. Открыл выставку в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины» депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

«В историко-краеведческий музей Балашихи приходишь всегда с ожиданием какого-то нового открытия. Сегодняшний день не стал исключением. Мы открыли новую экспозицию, которая позволяет намного шире взглянуть на русские традиции, которые находят свое отражение и в жизни нашего города. Сегодня в музее представлены экспонаты из самых разных коллекций, вплоть до частных. Это большая творческая удача — увидеть эти вещи у нас», — сказал Черкасов.

Посетители музея могут увидеть предметы славянского быта, русский народный свадебный костюм, реплики старинных украшений, иконы. Отдельное место занимают картины русских художников, посвященные весенним праздникам. Экскурсоводы расскажут гостям экспозиции об обычаях и традициях славян.

По словам директора музея Маргариты Шведченко, с помощью экспозиции они хотят рассказать посетителям о том, как языческая славянская культура повлияла на христианскую, потому что именно вместе они создали то, что мы сейчас называем славянской культурой.

«Я думаю, что эта выставка будет интересна и взрослым, и детям, но все же мы готовили ее с расчетом на детскую аудиторию, поэтому здесь есть игровая часть — это ребусы, которые можно разгадать, если знаешь названия представленных предметов быта», — подчеркнула Шведченко.

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья составили первую славянскую азбуку, тем самым заложив основы славянской письменности и культуры.