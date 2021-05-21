РИАМО - 21 мая. Отделение оказания первичной онкологической помощи открылось на базе поликлиники Мытищинской горбольницы, в нем работают шесть врачей-онкологов. Раньше специалисты вели прием в городских поликлиниках, теперь для удобства пациентов всех онкологов объединили в одном месте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Благодаря открытию нового отделения, мы сможем проводить забор образцов ткани для дальнейшего гистологического исследования, а значит пациентов не придётся отправлять в другие подразделения клиники для проведения этой процедуры. Процедура малотравматичная и позволяет точно определить характер новообразования», – сказала заведующая первичным онкологическим отделением Екатерина Иванова.

В отделение смогут обратиться пациенты по направлению других специалистов, находящиеся на этапах лечения, и пациенты после диспансеризации. Направление или запись на прием не обязательна, но для того, чтобы попасть к специалисту в определенное время, можно записаться через портал госуслуг.

Также в отделении планируют открыть дневной стационар для людей с онкозаболеваниями. Пациенты смогут проходить химиотерапию, лекарственную и гормональную терапию в комфортных палатах. В скором времени на базе первичного онкологического отделения в Мытищах заработает Школа онколога.

«Школа онколога открывается для пациентов, которые не знают, как жить с раком. Здесь можно будет задать вопросы врачам, которые не успели обсудить во время приёма, например, о питании, диагностике опухолей, наблюдении. Школа онколога подойдёт как для людей, у которых больны родственники, так и для тех, кто хочет узнать больше об онкологических заболеваниях», – уточнила Иванова.

Мытищинская городская клиническая больница — специализированное лечебное учреждение, оказывающее современную, в том числе высокотехнологичную, онкологическую противоопухолевую лекарственную терапию и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.​