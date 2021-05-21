РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. В Балашихе проводят проверку по факту ДТП на улице Пионерской, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 19 мая в 18:00 в микрорайоне Железнодорожный на улице Пионерской у дома №29, строение №2, водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.