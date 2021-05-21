РИАМО - 21 мая. Новую коллекцию растений из 85 субъектов Российской Федерации представили во флорариуме столичного парка «Зарядье», передает корреспондент РИАМО.

«Здесь очень необычная технология - это кибероранжерея. Внутри всех коробов нет ни грамма земли, оранжерея аэропонная. Технология аэропоники подразумевает, что внутри коробов находятся только корни растений. С определенными интервалами времени на корни распыляется портативный туман», - сказала агроном оранжереи Кристина Лепаева.

Маршрут по флорариуму составляет 100 м. В оранжерее представлены растения, характерные для каждого из 85 субъектов РФ. Зоны организованы с учетом географического расположения регионов. Таким образом, посетители могут совершить короткую экскурсию по стране и увидеть ярчайших представителей флоры каждого субъекта.

«Растения (в оранжерее - ред.) подобраны знаковые, ассоциативные, которые выращиваются в представленном регионе или связаны со знаковыми личностями, которые выросли и творили в данном субъекте», - отметила Лепаева.

Флорариум парка «Зарядье» является первой в мире публичной подземной аэропонной оранжереей. Экспозиция выставки постоянно меняется, поскольку какие-то растения могут находиться в фазе цветения, а другие - плодоносить.

Кроме того, в холле «Заповедного посольства» парка «Зарядье» открылась выставка московской художницы Анастасии Вермер. Зрителям представили 30 иллюстраций-наблюдений, каждая из которых посвящена эпизоду из жизни людей и растений.

«В своей серии я размышляла о месте растений и природы в жизни человека. С ними связаны наша культура, традиции и разные ритуалы. Я с большим интересом рисую сюжеты из обычной жизни, делая повседневность более важной и значимой», - рассказала Вермер.