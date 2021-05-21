РИАМО - 21 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников Тучковской школы №1 Рузского городского округа с окончанием последнего учебного года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Последний звонок для 112 тыс. школьников звучит в Подмосковье. В пятницу и субботу торжественные линейки пройдут в 1,4 тыс. областных школ.

«Я очень рад присутствовать здесь, в Тучкове, в этой новой школе, мы успели ее открыть. Это всегда волнительный день. Для вас, ребята, наступает новый этап в жизни, который требует принятия осознанных и взрослых решений. Хочу, чтобы вы смогли реализовать все, что задумали. Чтобы у вас всегда были рядом наставники – люди, на которых можно опереться, попросить совет. Новых побед и только вперед, ребята!» – сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил всех педагогов данной школы, а также всех учителей Подмосковья за сложную и ответственную работу, которая требует особого подхода к каждому ученику.

В конце марта у Тучковской школы №1 появилось новое трехэтажное здание на 550 мест. Строительство велось в рамках президентского проекта «Образование». Школа сейчас работает в режиме полного дня – сразу после занятий ребята могут посещать кружки юного программиста и авиамоделирования, а также секции по волейболу, баскетболу, бадминтону и борьбе.

Строительство нового здания ликвидировало вторую смену в школе, а с 1 сентября сюда будет переведена часть ребят из СОШ №3, что позволит закрыть вторую смену и там.

«У нас создана атмосфера, которая дает стимул для развития талантов, саморазвития. Хочу поступать на организацию культурно-досуговой деятельности. Я этим занимался в школе - мы организовывали классные часы, церемонию открытия, последний звонок, День учителя, День знаний, Новый год, большое количество мастер-классов», – рассказал ученик Тучковской школы Дмитрий Ермаков.