РИАМО - 21 мая. Жаркая погода, пришедшая в Москву, привела к увеличению спроса на кондиционеры и вентиляторы почти на 80%, сообщается в Telegram-канале ВТБ.
Одной из причин роста спроса на климатическую технику стала работа многих столичных компаний в режиме «домашнего офиса».
На уходящей неделе в Московском регионе отмечалась по-летнему жаркая погода, в столице температура перешагнула 30-градусную отметку. Сейчас в Москве и Подмосковье похолодало — на предстоящих выходных ожидается до 21 градуса.
Ранее директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев предупредил, что после простоя зимой кондиционеры нуждаются в прочистке, поскольку в технике скапливаются микроорганизмы, которые могут вызвать аллергию.
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