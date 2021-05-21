РИАМО - 21 мая. Жаркая погода, пришедшая в Москву, привела к увеличению спроса на кондиционеры и вентиляторы почти на 80%, сообщается в Telegram-канале ВТБ.

«На прошлой неделе, по данным «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ - ред.), траты столицы на вентиляторы и системы кондиционирования превысили 27 млн рублей — на 77% больше, чем неделей ранее. Средний чек при этом сократился на 19% и составил 11,5 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Одной из причин роста спроса на климатическую технику стала работа многих столичных компаний в режиме «домашнего офиса».

На уходящей неделе в Московском регионе отмечалась по-летнему жаркая погода, в столице температура перешагнула 30-градусную отметку. Сейчас в Москве и Подмосковье похолодало — на предстоящих выходных ожидается до 21 градуса.

Ранее директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев предупредил, что после простоя зимой кондиционеры нуждаются в прочистке, поскольку в технике скапливаются микроорганизмы, которые могут вызвать аллергию.

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