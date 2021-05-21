РИАМО - 21 мая. Церемония прощания со школой прошла для 1245 выпускников подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

В 2021 году 409 ребят завершили одиннадцатилетнее обучение, 836 – девятилетнее.

Каторов поздравил с этим праздником выпускников, их учителей и родителей.

«Уверен, что и на выпускных экзаменах, и на конкурсных испытаниях при поступлении в вузы наши выпускники подтвердят высокое качество наукоградского образования и покажут дальнейшие успехи в учебе и работе. Впереди у них самая сложная пора – время итоговой аттестации. Желаю одержать эту важную победу!» - сказал Каторов.

На сегодняшний день в Реутове действуют 19 детских садов, 12 школ и два учреждения дополнительного образования. Одним из символов города успел стать детский технопарк «Изобретариум». Это настоящая кузница профессиональных кадров, источник ярких идей и настоящий «второй дом» для пытливых и любознательных детей.

«Совместно с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения»» мы реализуем первый в России проект полного цикла инженерного образования – от школьного класса – до вузовской скамьи. Открыты «Изобретариум», инженерные классы в лицее, выпускники которых являются главными претендентами при поступлении на аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана, который тоже работает в нашем городе. Мы будем и дальше развивать подобную практику, открывая по одному профессиональному направлению в год в каждой школе», - отметил Каторов.

На сегодняшний день в школах Реутова обучаются свыше 10 тысяч детей. При этом в городе полностью ликвидирована практика двухсменного обучения.