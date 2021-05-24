В понедельник в России в очередной раз проходит День диагностики меланомы. Почему эта опухоль считается одним из самых серьезных видов онкологических заболеваний и как ее лечат в Подмосковье, в интервью РИАМО рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера Денис Сидоров.

- Денис Борисович, почему меланома считается самой опасной из всех видов онкологических заболеваний кожи?

- Меланома – это злокачественное новообразование, которое формируется из меланоцитов, пигментных клеток кожи. Ее еще называют «королевой опухолей». Болезнь быстро метастазирует, особенно если не обратиться к специалисту вовремя. Приведу статистику по распространенности заболевания: каждый год в России фиксируют 12 тыс. случаев. В Московской области – около 700. У каждого пятого пациента, к сожалению, запущенная стадия меланомы.

- Каковы симптомы меланомы?

- Чаще опухоль появляется на ровном месте, но есть и случаи развития болезни из опасных родинок, которые способны «переродиться» в злокачественное образование. Есть несколько симптомов изменений. Это ассиметрия, то есть, если условно разделить родинку пополам, то половины будут разными по форме. У нездоровой родинки можно заметить неровные края, также может измениться ее цвет от светло-коричневого до черного.

Один из самых ярких признаков меланомы – эволюция. Родинка либо увеличивается, либо уменьшается вплоть до появления ободков и кровянистых корочек. Если есть подобные проявления, то это повод срочно обратиться к специалисту.

- Возможно ли выявить рак кожи на ранних стадиях?

- Да, но для этого я советую обращаться в специализированный центр. Врач проведет не только визуальный осмотр, но и сделает дерматоскопию или биопсию новообразования. Осматривается полностью все тело, а не только родинка или невус. Специалист исследует волосистую часть головы пациента, межпальцевые промежутки, и это неслучайно. Меланома может быть множественной, то есть в одном месте могут вылечить, а в другом – нет.

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- Стоит ли ради профилактики удалять сомнительные родинки и невусы?

- Несмотря на то, что нет крупных исследований о том, что травма родинки приводит к развитию меланомы, есть мнение, что хроническое воспаление может привести к злокачественной опухоли. Под хроническим воспалением я имею в виду частое травмирование участка кожи. Например, человек может задевать родинку во время бритья или во время расчесывания волос. Случайно сорвать родинки можно в местах, где располагается воротник, лямки бюстгальтера или в области ремня брюк. В таких случаях лучше от родинки избавиться.

- Что такое паспорт кожи и кому его нужно делать?

- Это исследование, в котором зафиксированы локализация и внешний вид всех родинок на коже. Паспорт нужен тем пациентам, у которых на теле более десятка диспластических невусов или больше 50-100 обычных родинок. С помощью исследования можно отслеживать, в каком состоянии находятся кожные покровы пациента в тот или иной промежуток времени.

- Кто находится в зоне риска по заболеванию меланомой?

- Прежде всего, люди со светлым типом кожи, которые подвергаются солнечной инсоляции. Также в зону риска попадают те, у кого родственники болели меланомой, люди со сниженным иммунитетом и те, кто в детстве получил сильные солнечные ожоги. Последний фактор примерно в пять раз повышает риск развития меланомы.

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- Как уберечься от этой напасти?

- Избегайте пребывания на солнце в часы его наибольшей активности, то есть с 10:00 до 16:00, не пренебрегайте солнцезащитными кремами. Обязательно носите головные уборы, а также отдавайте предпочтение одежде с длинными рукавами. Не стоит забывать и про солнцезащитные очки, потому что существует меланома слизистых.

Кстати, меланома кожи является основной причиной смерти от онкологических заболеваний у женщин моложе 35 лет. И связано это с тем, что слабый пол увлекается солярием и маникюром в салонах красоты. Подногтевая меланома – редкая форма. Одной из причин роста числа этих заболеваний некоторые исследователи считают активное использование UV-ламп для сушки гель-лака на ногтях.

- Какие современные методы лечения меланомы используют в Московской области?

- Основной метод лечения болезни – это, конечно, хирургический. Кроме того, в зависимости от размера и расположения опухоли проводятся реконструктивно-пластические операции. В Московском областном онкологическом диспансере мы применяем биопсию сигнальных лимфатических узлов. Эта современная методика позволяет выявить клинически неопределяемые метастазы на молекулярном уровне.

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