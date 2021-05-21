РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. На ремонт городской больницы №2 в Подольске планируют выделить 360 млн рублей, сообщил глава округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа 20 мая Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году.

Так, в прошедшем году в округ поставили 3,5 тыс. единиц медтехники на сумму более 1 млрд рублей. При этом за пять предыдущих лет – всего на 1,2 млрд рублей. Медучреждения получили 81 аппарат ИВЛ, 22 единицы эндоскопического оборудования, девять рентген-аппаратов, 20 аппаратов УЗИ, один компьютерный томограф.

Станция скорой медицинской помощи в 2020 году обслужила более 98 тыс. вызовов. На линии работает до 25 машин, в том числе две недавно полученные. Необходимо еще три машины.

В 2020 году завершили ремонт стационара Климовской городской больницы №2, где 50 тыс. жителей получают специализированную помощь. Отремонтировали поликлиническое отделение больницы №3 «Кутузово», куда обращаются 16 тыс. жителей микрорайонов Кутузово, Бородино и ЖК «Весенний». Оборудовали две вертолетные площадки для санавиации.

В планах на 2021 год – провести капитальный ремонт городской больницы №2 на улице Батырева, 7, на это с 2021 по 2023 годы направят 360 млн рублей. На ремонт Подольской станции скорой помощи направят 47 млн рублей. Планируется открыть комплексную поликлинику на Ленинградской, 9 и детскую поликлинику на Ульяновых, 31.