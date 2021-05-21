РИАМО - 21 мая. Результаты опроса на портале «Добродел» об использовании жителями Московской области цифровых финансовых услуг направили в Центробанк России, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Опрос провели весной этого года. В нем приняло участие более 800 жителей Подмосковья. Результаты опроса показали, что более 70% респондентов сочли удобным использование цифровых финансовых услуг и ответили, что пользуются разнообразными платежными цифровыми каналами.

66% опрошенных жителей Московской области предпочитают пользоваться мобильным банком, 9% оформляют онлайн заявки на кредит в банке, 7% пользуются электронным кошельком и столько же страхованием через интернет.

Главным преимуществом цифровых каналов предоставления финансовых услуг, по мнению резидентов, являются экономия времени и средств на поездку в офисы банка для проведения операций (27%), возможность использования в любое время суток (26%), наличие возможности контролирования и отслеживания потоков своих денежных средств (21%) и простота использования (20%).

45% опрошенных жителей отметили отсутствие барьеров для пользования цифровыми финансовыми услугами. Также опрошенные отметили и недостатки цифровых каналов финансовых услуг – уязвимость перед цифровыми мошенниками (27%), низкий уровень защищенности персональных данных (20%), сервис действует не везде (не работает, если нет подключения к сети «Интернет») – 18%, навязывание дополнительных услуг (реклама) – 16%, сбои в системе – 15%.

При этом в связи с тем, что в СМИ публикуются сюжеты о возникновении без ведома граждан долговых финансовых обязательств в результате действий мошенников, а также случаях отказов банков разрешить данную проблему, комитет включил в анкету вопросы на определение актуальности указанной проблематики для населения Московской области.

81% опрошенных жителей региона также высказали мнение о необходимости иметь возможность оформить заявление о запрете банку проводить финансовые операции, приводящие к возникновению долговых обязательств, без их личного присутствия.

Еще 65% респондентов не уверены в безопасности персональных данных при выполнении финансовых операций онлайн, а каждый четвертый респондент при пользовании цифровыми финансовыми услугами все еще боится пострадать от действий мошенников.

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