РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В микрорайоне Южный в Подольске планируют построить многоквартирный дом для расселения жителей ветхого и аварийного фонда, сообщил глава округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа 20 мая Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году.

В Подольске 12 проблемных объектов жилищного строительства – это 23 многоквартирных дома, жилая площадь которых составляет 317,8 тыс. кв м. От действий недобросовестных застройщиков пострадало 3 605 участников долевого строительства.

В поселок Дубровицы в 2021 году переедут более 350 человек из 14 аварийных домов, площадь которых – более 5 тыс. кв м. Себестоимость одного квадратного метра жилья с отделкой, построенного по госпрограмме, составила 72 235 рублей. При этом стоимость нового жилья без отделки в округе составляет 110 тыс. рублей за метр.

Программу реновации продолжат. В ее рамках построят дом в микрорайоне Южный на улице Правды, 6. В новостройку планируют расселить пять жилых домов ветхого и аварийного фонда на улицах Правды и Долгого.

Согласно новым стандартам, там планируется панорамное остекление и помещение для консьержа, остекленные балконы, системы безопасности, многоуровневые или подземные парковки. Вместо мусоропровода установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Подъезды оборудуют для маломобильных групп граждан – вход будет с уровня тротуара, без лестниц и ступеней. Обязательным станет размещение грузовых лифтов.