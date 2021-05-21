РИАМО - 21 мая. В воскресенье в столице ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте «Метеовести».

На погоду в Средней полосе России на выходных будет влиять циклонический вихрь с запада. В субботу в Москве осадков не ожидается, днем температура воздуха составит от 16 до 21 градуса, а ночью 7-12 градусов.

23 мая температура воздуха останется без изменений, зато в городе пройдут кратковременные дожди и грозы, а ветер усилится в порывах до потенциально опасных значений.

В пятницу в столице наблюдаются порывы ветра до 17 м/с, температура составляет 21 градус.

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