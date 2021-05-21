РИАМО - 21 мая. В столице на семь суток приостановили работу Центрального детского магазина, расположенного в Театральном проезде. Это произошло из-за нарушения санитарных норм, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы Мещанского районного суда, компания «Лубянка-Девелопмент» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ранее стало известно, что Центральный детский магазин могут закрыть на 90 суток в связи с нарушением антиковидных мер.

16 мая в ЦДМ состоялась автографсессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Согласно фотографиям в соцсетях, которые опубликовали посетители мероприятия, на автографсессии было очень много человек.

Во время расследования Роспотребнадзор обнаружил ряд нарушений правил профилактики Covid-19, в том числе недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

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