РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» заработает на базе Дубровицкой школы Подольска, сообщил глава округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа 20 мая Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году.

Согласно нацпроекту «Образование», на базе Дубровицкой школы откроют центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Для него закупят оборудование на 1,6 млн рублей, на ремонт помещения направят 2,3 млн рублей.

В гимназии имени Подольских курсантов откроют центр цифрового образования детей «IT-КУБ». На оборудование для него направят 11,6 млн рублей, на ремонт помещений – 9 млн рублей.