РИАМО - 21 мая. Более 100 рабочих задействованы на стройплощадке новой поликлиники в подмосковном Реутове, все работы идут в строгом соответствии с графиком, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В пятницу лично убедился в соблюдении плана работ по достройке поликлиники на 750 посещений в 10А микрорайоне Реутова. На объекте на данный момент задействованы 112 рабочих и три единицы техники. Полностью завершены кровельные работы и выполнена прокладка инженерных коммуникаций – водопровода, канализации, электропроводки. На двух этажах из четырех выполнена стяжка пола, завершилась штукатурка стен», – сказал Каторов.

Глава Реутова уточнил, что здание готово к установке вентиляционного оборудования и систем кондиционирования воздуха.

«Начинаем работы по поставкам крупного медицинского оборудования, такого как аппараты МРТ, рентгена и других. К примеру, аппарат МРТ идет три месяца. Конкурс на него мы уже объявили – к сентябрю должны получить и поставить. Есть полная уверенность в том, что до конца этого года лечебное заведение примет первых пациентов», – подчеркнул Каторов.

Согласно проекту, в поликлиническом учреждении разместятся амбулатория, отделения первичной медицинской помощи и медицинской профилактики, 13 кабинетов терапевтического отделения, а также кабинеты врачей узкой специализации. В здании предполагается размещение и дневного стационара на 21 койку.

Возведение медучреждения было начато инвестором в 2014 году и должно было завершиться через два года. Однако обанкротившийся застройщик – ГК «ЭкспертСтрой» – не выполнил этого и других взятых на себя социальных обязательств.

После вмешательства губернатора Московской области Андрея Воробьева и областного министерства здравоохранения, в начале 2021 года был проведен аукцион по поиску нового подрядчика для завершения строительства объекта. По его итогам контракт на выполнение работ по достройке поликлиники в микрорайоне 10-10А получило АО «Автобытдор».