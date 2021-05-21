Официальный представитель перевозчика Михаил Демин ранее сообщил, что у поставщика IT-услуг произошел сбой, поэтому задержки рейсов не исключены.
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Официальный представитель перевозчика Михаил Демин ранее сообщил, что у поставщика IT-услуг произошел сбой, поэтому задержки рейсов не исключены.
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