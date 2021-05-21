РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона и банковской карты из кафе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 21-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон и банковскую карту из кафе на Рязановском шоссе. Общая сумма материального ущерба составила более 30 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 33-летний житель Москвы. Похищенное имущество изъято. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.