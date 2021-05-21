РИАМО - 21 мая. Различные мероприятия планируют провести в столице в конце августа в рамках акции «Ночь кино», сообщил начальник управления по развитию культурных центров департамента культуры Москвы Михаил Кочерга.

«Ежегодно проходят большие мероприятия, посвященные «Ночи кино». Как правило, это 27 августа. В этом году тоже запланирована большая программа не только на площадке «Москино», - сказал Кочерга.

Он отметил, что мероприятия планируют провести в музеях, театрах и на других городских площадках.

Акция «Ночь кино» проходит по всей России. В рамках акции кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки организуют для всех желающих увлекательные программы: кинопоказы, мастер-классы, встречи с артистами.

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