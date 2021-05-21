РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. В 2020 году в рамках государственной программы Московской области «Жилище» 45 детей-сирот и лиц, оставшиеся без попечения родителей, из Балашихи стали обладателями ключей от квартир в новостройках городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Замглавы администрации Балашихи Евгения Сирота и начальник управления опеки и попечительства министерства образования по городскому округу Ирина Киоса посетили бывшего подопечного Илью Шувалова, который в 2020 году получил ключи от квартиры в ЖК «Жемчужина Виктории».

«Каждый год у нас формируется список детей, которые нуждаются в получении жилья. В прошлом году в него попали и получили квартиры 45 сирот. Илья - один из них. Сегодня мы навестили его и убедились в том, что он хорошо обустроился, и в том, что программа, которая ежегодно обеспечивает детей-сирот жильем, дает им старт в новую жизнь. Это очень важно», - сказала Киоса.

Илья - студент Балашихинского техникума, где он учится на токаря, а ранее успел получить профессию повара. Илья увлекается катанием на трюковом велосипеде bmx и ведет свой YouTube-канал. Новую квартиру обустраивает своими руками и готовится к переезду. Пока он живет вместе с бабушкой и дедушкой.

«Конечно, я рад, что у меня есть собственная квартира, что она очень просторная, светлая, с большим балконом. Вид из окна потрясающий. Мне осталось перевезти компьютер, компьютерный стол, диван и шкаф. Думаю, что окончательно сюда переберусь, когда закончу техникум. Пока мне удобнее жить вместе с бабушкой и дедушкой. К тому же, им нужно помогать», - подчеркнул Шувалов.

Площадь жилья, предоставляемого детям-сиротам, составляет порядка 27-40 кв м. В этом году в очереди на получение такого жилья стоят 34 ребенка-сироты.

Госпрограмма Московской области «Жилище» работает в регионе с 2014 года. В ее рамках достигшим совершеннолетия детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют квартиры в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Программа принята с целью повышения доступности жилья для жителей из уязвимых слоев населения, обеспечения безопасных и комфортных условий проживания в регионе.