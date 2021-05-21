РИАМО - 21 мая. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 753 случая Covid-19, наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Пушкине (78) и Красногорске (52), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

51 случай Covid-19 за сутки выявили в Балашихе, 50 – в Люберцах, 32 – в Орехово-Зуеве, 31 – в Королеве, 29 – в Подольске, 28 – в Домодедове, 26 – в Краснознаменске, 24 – в Мытищах, 22 – в Ленинском, по 20 – в Долгопрудном и Одинцове, 18 – в Сергиевом Посаде, 17 – в Электростали, 16 – в Раменском, 15 – в Богородском и Ступине, 14 – в Реутове, 13 – в Клину, по 12 – в Коломне и Наро-Фоминске, по 11 – в Волоколамске, Воскресенске, Дубне и Ивантеевке.

По десять случаев коронавируса зафиксировали в Дзержинском, Можайске и Серебряных Прудах, восемь – в Жуковском, по семь – в Павловском Посаде, Чехове и Щелкове, по шесть – в Озерах и Шатуре, пять – в Рузе, по четыре – в Дмитрове и Кашире, по три – в Бронницах, Пущине, Серпухове и Химках, по два – в Егорьевске, Котельниках, Лобне, Лосино-Петровском и Электрогорске.

По одному случаю коронавирусной инфекции удалось выявить в Истре, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Солнечногорске, Талдоме, Фрязине и Шаховской.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали во Власихе, Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 263 690 случаев коронавирусной инфекции, скончались 6050 человек, выздоровели 216 120 пациентов.

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