РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Свыше 3,5 тыс. подписей собрала петиция за сохранение от вырубки уникального 13-ствольного дуба в поселке Отрадное подмосковного Красногорска, следует из данных сайта Change.org.

Дуб, состоящий из 13 стволов, растет в поселке Отрадное. По данным автора петиции, растение внесено в реестр «Удивительные деревья России». Стволы выросли из спящих почек из пня, который остался от одноствольного дуба.

Дерево попало в пятно застройки четвертой очереди ЖК «Микрогород в лесу».

Свои голоса за сохранение дуба оставили более 3,5 тыс. пользователей.