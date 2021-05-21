«За пять лет мы открыли 4 опорных пункта полиции и 2 пожарных депо, создали службу-112 и центр помощи при ДТП. В 2021 году откроем пожарное депо в поселке Октябрьский, а в 2023 году в микрорайоне Зенино - пожарное депо и опорный пункт полиции», - сказал Ружицкий.