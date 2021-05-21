РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В микрорайоне Зенино городского округа Люберцы в 2023 году планируют открыть пожарное депо и опорный пункт полиции, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«За пять лет мы открыли 4 опорных пункта полиции и 2 пожарных депо, создали службу-112 и центр помощи при ДТП. В 2021 году откроем пожарное депо в поселке Октябрьский, а в 2023 году в микрорайоне Зенино - пожарное депо и опорный пункт полиции», - сказал Ружицкий.
Он подчеркнул, что общая криминогенная обстановка в округе благодаря усилиям правоохранительных органов остается стабильной.
«За это огромную благодарность выражаю Евгению Романцеву (начальник МУ МВД России «Люберецкое» - ред.) и Дмитрию Девятко (люберецкий городской прокурор - ред.)», - добавил Ружицкий.
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