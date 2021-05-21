РИАМО - 21 мая. Более 615,5 тыс. жителей Подмосковья оплатили жилищно-коммунальные услуги онлайн и получили доступ ко всем предложениям программы «Коммунальный бонус», которая стартовала 1 мая по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Самыми популярными способами потратить купоны, скидки и промо-коды стали сети: OZON, «Иль де Боте», «Бургер Кинг», МЕТRО, ivi. Всего доступно около 30 предложений от партнеров: период бесплатной подписки на ivi и more.tv, 20% Yves Rocher, до 15% на OZON, 20% при покупке онлайн в гипермаркете METRO и другие предложения, с которыми можно ознакомиться на сайте clubonus.ru.

«На сегодня наиболее активные пользователи программой лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» являются жители городских округов: Балашиха, Красногорск и Люберцы. Работа по расширению предложений от партнеров идет постоянно, и мы планируем каждый месяц предоставлять жителям новые скидки и бонусы», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

После онлайн-оплаты ЖКУ через личный кабинет МоОблЕИРЦ клиент попадает на страницу «Коммунального бонуса». Там может выбрать любое интересующее предложение - от сферы культуры и развлечений, кафе и ресторанов до магазинов товаров для спорта, красоты и здоровья.

Оплатить услуги можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, кнопкой быстрой оплаты на главной странице сайта или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для первичной регистрации достаточно иметь любую квитанцию за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты. После регистрации можно будет добавить дополнительный лицевой счет.

Замечания и предложения по работе личного кабинета МосОблЕИРЦ можно направлять по электронной почте otzivlk@mosobleirc.ru. МосОблЕИРЦ будет благодарен за обратную связь, внимательно рассмотрит и учтет пожелания пользователей.

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