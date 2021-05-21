РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В Мытищинском историко-художественном музее для молодежи состоялся кинопоказ фильма «Грязные слова», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Музей провел показ научно-популярного фильма «Грязные слова» о мате, причинах его возникновения и употреблении, о видоизменении применения и вредности использования в современное время. На кинопоказе присутствовала молодежная аудитория, заинтересовавшаяся данной темой.

Музей Мытищ был создан в 1962 году и стал центром изучения традиций, культуры, истории края, объединив в своих коллекциях артефакты прошлого. Сегодня коллекции музея насчитывают тысячи экспонатов, хранящих память о знаковых вехах развития Мытищ, начиная с IV тысячелетия до нашей эры и по нынешний день.