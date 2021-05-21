РИАМО - 21 мая. За минувшие сутки врачи в Подмосковье вылечили 559 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Московской области коронавирус победили 216 120 пациентов. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 753 новых случая заражения, общее число инфицированных с начала пандемии составляет 263 690 человек.

Кроме того, за сутки в регионе умерли 10 человек с подтвержденным Covid-19, с начала пандемии скончались 6050 пациентов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122», а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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