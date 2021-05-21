РИАМО - 21 мая. Свыше 5 тыс. га земельных участков в Подмосковье обработали от борщевика с начала кампании по борьбе с этим опасным сорняком, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье активно ведутся работы по ликвидации борщевика на земельных участках, находящихся в областной и муниципальной собственности. На сегодняшний день от опасного сорняка обработано 5215 га. Наибольшие площади обработали в Клину - 1121 га, Можайском городском округе - 878 га и Егорьевске - 585 га», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что сотрудники министерства не только контролируют обработку земель от борщевика, но и выявляют частные территории, где с сорняком не борются. Таким собственникам направляют письма и предписания о необходимости провести обработку. Если собственники и после этого не проводят необходимые работы, то им назначают штраф.

За уклонение от борьбы с борщевиком штрафы для граждан составляют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Борщевик Сосновского - растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк активно размножается, подавляя иные растения. Сок данного растения может быть опасным для человека, так как при попадании на кожу и слизистую вызывает химические ожоги.

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