РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Подольские школьники стали победителями конкурса рисунков и видеопроектов «Почему я разделяю отходы? или «Мое настоящее – это наше будущее», сообщили в пресс-службе ООО «МСК-НТ».

Региональный оператор «МСК-НТ» подвел итоги второго детского конкурса рисунков и видеопроектов «Почему я разделяю отходы? или «Мое настоящее – это наше будущее». Творческое состязание проходило с 30 марта по 15 мая для школьников городских округов Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино.

Так, в номинации «Рисунок» 1 место заняла Екатерина Смирнова (Подольск), 2 место - Трофим Голубев и Екатерина Исадыкова (Подольск), 3 место - Евгения Коханчук (Подольск), Анна Богословская (Чехов) и Вероника Курило (Чехов).

В номинации «Видеопроект» победителями стали авторы мультфильма «Мир не для мусора» студии мультипликации ДПИ «Пчелка» ДК «Октябрь» Подольска, в числе которых Мария Герасимович, Екатерина Перелыгина, Роман Перелыгин, Кристина Клюгина, Степан Тимофеев, Мария Плиева, Иван Фильчагин и Елисей Чверткин. Второе место занял проект «Я разделяю отходы, а ты?» Владимира Бочкова из лицея №5 Подольска, а третье - мультфильм «Два пакета» учащегося школы №3 Никиты Архипова.

Экологический конкурс рисунков и видеопроектов проводится компанией регоператора уже второй раз с целью поддержки и развития детского творчества в обслуживаемом регионе и привлечения детей и подростков к раздельному сбору отходов как одному из основных методов решения экологических проблем.

Церемония награждения победителей дипломами и призами состоится 8 июня в офисах компании в Подольске и Чехове.