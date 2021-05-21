РИАМО - 21 мая. За последние сутки в Подмосковье выявили 753 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев в регионе достигло 263 690, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Сovid-19.

Всего в Московской области с начала пандемии скончались 6050 пациентов, из них 10 – за прошедшие сутки.

Чтобы обезопасить себя от коронавируса, жителям рекомендуют пройти вакцинацию в мобильных пунктах или городских поликлиниках.

Также в Подмосковье появилась возможность подать онлайн-заявку на вакцинацию от коронавирусной инфекции в садовых товариществах.

Привиться от Сovid-19 можно только жителям старше 18 лет. Чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>